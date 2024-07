LIVE – Berrettini-Tsitsipas 1-2 semifinale Atp Gstaad 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il bombardiere capitolino è reduce dalla brillante affermazione nei quarti contro il forte canadese Felix Auger-Aliassime, arresosi soltanto dopo due tie-break molto combattuti. Il greco, invece, prima testa di serie, ha rispettato il pronostico annientando in due set il veterano ligure Fabio Fognini. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente in carriera, con l’ateniese che si trova avanti 3-0 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il rosso in altura, però, può avvantaggiare i colpi del campione azzurro, che da queste parti ha conquistato il trofeo nel 2018 mentre quattro anni dopo a fermarlo nella finalissima è stato il norvegese Casper Ruud.