LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | l’Italia punta su Elisa Valensin e Pietro Villa

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza giornata dei CampionatiUnder 18 di Banska Bystrica. Giornata importante per i colori azzurri perchè si assegnano medaglie pesanti in gare in cui gli atleti italiani possono essere protagonisti. Più di mille iscritti, 1190 per l’esattezza, in rappresentanza di 48 nazioni. In gara la squadra italiana più numerosa nella breve storia della rassegna, alla sua quarta edizione: 68 atleti, 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008. Si parte al mattino con le eliminatorie del lancio del disco, con la 2008 Emma Veronese (personale di 44,47), poi le qualificazioni del lungo donne dove al via c’è la quindicenne Alessandra Gelpi (personale di 6,04). Inizia il decathlon con Matteo Sorci arrivato a quota 6714 punti. Alle 10.