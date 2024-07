LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | doppietta Valensin-Castellani nei 200 femminili Nappi trionfa nei 200 maschili Villa vince nel giavellotto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20.81 PER L’AZZURRO! RECORD DEI CAMPIONATI PER LUI. 20.28 Tempo della finale dei 200 metri al femminile con Fabrizio Caporusso e Diegoal via: quest’ultimo con il record dei campionati in 21?01. 20.24 Eccezionale risultato delle due azzurre che sono uscite in maniera perfetta e hanno dominato di fatto questa finale. Una vittoria strameritata. 20.22 CHE ITALIAAAAAAAAAAA!!!AAAAAAAAA!!IN 23.09 CON RECORD DEI CAMPIONATI, POI MARGHERITAIN 23.35. 20.19 Sta per partire la finale dei 200 metri al femminile con le azzurre Margheritae Elisaallo start. 20.17 Batori che ha provato a saltare fino a 1.90, non riuscendoci per poco. 20.10 Nel salto in alto al femminile vittoria per l’ungherese Lilianna Batori che ha saltato 1.84. 20.