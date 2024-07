LIVE Atletica Diamond League Londra 2024 in DIRETTA | ultima rifinitura per Iapichino e Fabbri prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delladiBuongiorno e bentrovati allatestuale della decima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera: si gareggia a, in quello che sarà l’ultimo evento di avvicinamento alledi Parigi. Saranno quattro gli azzurri in gara: Leonardo, vicecampione del mondo di getto del peso, Larissa, che ha vinto la tappa didi Parigi due settimane fa, Roberta Bruni, al via nel salto con l’asta, ed Elena Bellò, impegnata negli 800 metri. OA Sport vi offre latestuale della decima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Asi inizierà alle ore 13.50 italiane,su OA Sport dalle 14.00.