L’Italia avrà più peso se sfrutterà le geometrie variabili di Bruxelles

(Di sabato 20 luglio 2024) La sinistra tira in ballo la realpolitik quando le fa comodo e accusa Giorgia Meloni di aver portato il Paese in serie B, dimenticando le sberle ricevute negli anni. Ma divisioni in Aula e dietrofront apriranno spazi di manovra.