L’Inghilterra elegge islamici radicali e si sveglia con mezza Leeds bruciata

(Di sabato 20 luglio 2024) I servizi sociali intervengono per l’affido di alcuni minori nel sobborgo di Harehills, a larga presenza di immigrati: notte di rivolte e fiamme, polizia in fuga. In strada il consigliere Ali, che giustifica il 7 ottobre.