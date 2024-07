Leggere libri è il gesto fashion del momento | un accessorio cool da sfoggiare

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 20 luglio 2024) Life&People.it Qual è stato l’più in di quest’anno? In pochi potevano immaginare che la risposta sarebbe stata “un libro”. Una affermazione quasi provocatoria, eppure così veritiera e pregna di significato.è da qualche anno unsciaguratamente rivoluzionario, anacronistico ed anticonformista, ma che adesso è già pronto a ritornare nel mainstream più forte di prima. Se ne sono accorti più o meno tutti: influencer, brand di moda e aziende di primissimo livello, sia prossime, che anche lontanissime dal mondo dell’editoria. Non si giudicano idalle copertine, ma queste hanno da sempre rappresentato un motivo in più per spingerci ad acquistarli: immaginare come i colori si sarebbero amalgamati con quelli di tutte le altre rilegature, poggiati su un tavolino o incastrati in una mensola della nostra libreria.