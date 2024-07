Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 20 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024. Ariete Mezzogiorno di fuoco. In Capricorno si forma per la seconda volta in un mese Luna piena, fase importante per il vostro successo personale, ma diventa fondamentale soprattutto per tutte le categorie di persone che occupano posizioni altissime nella vita pubblica, politica, sociale, imprenditoriale. Nel vostro caso il fenomeno rende mobili, siete irrequieti e per questo sarà bene rimandare decisioni importanti. Giorno indimenticabile per l'amore, Marte entra in Gemelli accanto a Giove, passionali e gelosi, raffinati nelle scelte.