L’assessora Tizi in visita ai nidi d’infanzia Tiglio ed Aquilone-Pinocchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024)alle politiche scolastiche del Comune, Francesca, si è recata inai“Il” (via Manuali) ed(Case Bruciate) in occasione della conclusione dei centri estivi. Accompagnata dalla dirigente Ilenia Filippetti e nelle singole strutture dai coordinatori Bruno Manganelli (Il) eana Mearelli (CaseBruciate),ha avuto l’occasione di conoscere le due storiche strutture della città da sempre punto di riferimento per le famiglie.