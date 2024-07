L’alba si sporca di sangue Schianto fatale con lo scooter Muore a cinquantadue anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Ha perso la vita insulla strada statale Padana inferiore. L’incidente si è verificato aldi ieri in località Salerno, all’altezza di un demolitore. Erano le 5,43 quando un uomo di 52residente a Rivanazzano Terme era diretto verso Castel San Giovforse per motivi di lavoro. Arrivato sul rettilineo Ilie Dragos Spunei ha perso il controllo del suoPiaggio 125 ed è uscito di strada. A quell’ora sembra che non ci fossero auto a percorrere la strada che collega Stradella a Piacenza, è possibile quindi che Spunei possa aver accusato un malore che non gli ha consentito di governare loin modo da raggiungere un punto in cui chiedere aiuto. Ma potrebbe anche aver preso una buca o un oggetto qualunque che non gli ha permesso di controllare il mezzo mantenendo l’equilibrio.