La Toscana celebra un super Fabbri | lancio del peso vittoria a Londra Ora l’Olimpiade

(Di sabato 20 luglio 2024) Firenze, 20 luglio 2024 – Laè tutta con lui. In vista della sfida a cinque cerchi. L’atleta fiorentino Leonardolancia un segnale fortissimo a due settimane esatte dalla finale delle Olimpiadi di Parigi (sabato 3 agosto). Il pesista azzurro batte per la prima volta in carriera il due volte campione olimpico, due volte oro mondiale e primatista del mondo Ryan Crouser, dominatore della specialità, e trionfa in Diamond League adi fronte a 60mila spettatori, in quella che, per valori degli interpreti, assomigliava tanto a un'anteprima della finale dello Stade de France. Lo scrive la Fidal. È l'undicesimain 11 gare dal 1° maggio a oggi, sicuramente la più preziosa, quella che attendeva per capire realmente le proprie chance olimpiche. Anche in questa occasionefinisce ampiamente oltre i ventidue metri, confermando una consistenza 'mostruosa'.