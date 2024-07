La Sanità merita un confronto serio e rigoroso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella sfida per le Regionali di metà novembre in Emilia-Romagna, sfida di alto livello con candidati seri come Elena Ugolini e Michele De Pascale, si parlerà soprattutto di un tema: la. Stupisce, o forse no. Ma il tema è indicato da entrambi i candidati (la civica pura e l’esponente PD sostenuto dal campo largo) come prioritario. Com’è possibile, se in Emilia-Romagna amministra il centrosinistra che, pertanto, guida proprio le politiche sanitarie? Vuol dire che poi tutto così bene non va? O ricadiamo nella solita logica da bias cognitivo “colpa di Roma” contro “colpa di Bologna”? Partiamo da alcuni dati. Quando si tratta di fornire ai cittadini le prestazioni essenziali, la nostra Regione è prima in Italia. Lo attesta un monitoraggio della fondazione Gimbe sulla capacità delle Regioni di usare risorse statali per garantire i servizi essenziali, i cosiddetti Lea.