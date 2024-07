La resurrezione del duo che non si arrende | Berrettini e Nadal tornano a giocare una finale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Rafaha atteso questo momento più di due anni e ci è arrivato dopo una maratona di quattro ore in campo venerdì, Matteolo aveva già riassaporato di recente ma questa volta ci arriva in un torneo ‘tosto’ e sconfiggendo uno dei big del tennis. Una, per entrambi. Il ritorno di due tennisti che nelle ultime stagioni hanno molto faticato a trovare ritmo, risultati e continuità. Motivi diversi, stesso destino. Oggi anche lo stesso risultato. Il tennista azzurro, numero 82 al mondo, vola insulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera, e lo fa battendo in due set Stefanos Tsitsipas, numero 12 del ranking.ha prevalso con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco. Inaffronterà il francese Quentin Halys, n. 192 Atp, che ha vinto la sfida contro il tedesco Jan-Lennard Struff.