La profuga ucraina rovinafamiglie: la accolgono in casa e “ruba” il marito Moglie abruzzese in rivolta (Di sabato 20 luglio 2024) La profuga ucraina rovinafamiglie L’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che si è vista soffiare il marito da sotto il naso da Sofiia Karkadym, 22enne profuga ucraina scappata da Lviv dopo l’inizio dell’invasione russa. Lorna, resa cornuta e abbandonata — con prole a carico — dal marito Tony, 29 anni, secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Sun. L’uomo si era iscritto al programma di accoglienza del governo britannico: una settimana dopo aver accolto nella propria casa la giovane Sofiia, ha lasciato su due piedi Moglie e figli per lei. «È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia», ha raccontato al Sun. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di sabato 20 luglio 2024) LaL’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che si è vista soffiare ilda sotto il naso da Sofiia Karkadym, 22ennescappata da Lviv dopo l’inizio dell’invasione russa. Lorna, resa cornuta e abbandonata — con prole a carico — dalTony, 29 anni, secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Sun. L’uomo si era iscritto al programma di accoglienza del governo britannico: una settimana dopo aver accolto nella propriala giovane Sofiia, ha lasciato su due piedie figli per lei. «È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia», ha raccontato al Sun.

La profuga ucraina rovinafamiglie: la accolgono in casa e “ruba” il marito Moglie abruzzese in rivolta - Le cose sono così peggiorate perché mia Moglie non capiva cosa ci dicevamo: ci sedevamo a chiacchierare, a bere e guardare la tv, anche dopo che Lorna era andata a letto». La profuga ucraina rovinafamiglie L’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che ... (Leggi la notizia)

La profuga ucraina rovinafamiglie: la accolgono in casa e “ruba” il marito Moglie abruzzese in rivolta - Un’intesa inaspettata L’astio della Moglie nei confronti della profuga ucraina era più che giustificato: tra i due era subito scattata la scintilla dell’attrazione. La profuga ucraina rovinafamiglie L’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che si è ... (Leggi la notizia)