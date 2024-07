Il rigore PIU’ INCREDIBILE del mondo è avvenuto in Brasile in Flamengo-Criciuma – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno dei calci dipiù assurdi di sempre appena fischiato indurante: cos’è successo Finale di, risultato di 1-1. Un tifoso lancia un pallone in campo che se ne sta incurante in area di. Quando De Arrascaeta mette in azione Araujo che sta per calciare verso la porta, il centrocampista