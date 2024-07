Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 20 | Consolidare o distruggere un rapporto

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Sabato 27 luglio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo "un", ventesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il Dottore Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Il Dottore Alì – episodio 2/20 L'organigramma, un vortice di cambiamenti, agita le acque torbide dell'ospedale. Le antipatie, come veleni, si diffondono tra i membri dello staff, intrecciando nuove alleanze e vendette. Tanju e Beliz, unite dal comune odio per Vuslat, covano un piano di vendetta, ma un ostacolo inatteso li bloccerà. Nel frattempo, Alì, incastrato in una pericolosa manovra, diventa il nuovo bersaglio di Adil, che sfiderà apertamente Vuslat in una battaglia senza esclusione di colpi.