Houthi | Riponderemo con escalation

(Di sabato 20 luglio 2024) 20.00 "L'aggressione israeliana contro lo Yemen non fermerà le nostre operazioni militari a sostegno del popolo palestinese. Piuttosto, aumenteranno fino a quando non cesserà l'aggressione contro Gaza e non sarà revocato l'assedio ai suoi residenti, e risponderemo all'con l'". E' quanto ha scritto su X Mohammed al-Bukhaiti, membro del Politburo del gruppo, dopo l'attacco israeliano alla città portuale di Hodeidah.