Hanno conquistato un aeroporto | cosa c' è dietro le manovre cinesi ai confini Ue

(Di sabato 20 luglio 2024) Continuano i giochi di guerra di Cina e Bielorussia. L'azione si è verificata in un'area non distante dal confine con Polonia e Ucraina, e pochi giorni dopo che la Nato aveva definito il Dragone come un "facilitatore decisivo" dello sforzo bellico russo