Hamas sempre più certa la morte di Muhammad Deif

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 20 luglio 2024) In attesa della conferma dei jihadisti palestinesi, l'uccisione del capo militare delle brigate Qassam rappresenta un durissimo colpo per l'organizzazione terroristica. Tuttavia, la designazione di Ezz a-Din Haddad come suo successore mostra la pronta risposta dell'organizzazione per mantenere la continuità nelle sue operazioni militari contro lo Stato ebraico.