Guida TV Sky Cinema e NOW | Men in Black | International Sabato 20 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), "Men in" è il quarto capitolo della celebre saga. Con Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel cast, il film segue Molly, che realizza il sogno di entrare nell'agenzia segreta Men ine, insieme a un collega, deve smascherare una spia nella filiale di Londra. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "First Man - Il primo uomo" è un biopic che racconta la missione spaziale che portò alla conquista della Luna. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong in questo film diretto da Damien Chazelle, che ha ottenuto 1 Oscar e 1 Golden Globe. Alle 21:15 su SkyCollection HD (canale 303), "Jack Ryan: L'iniziazione" è il quinto film della saga ispirata ai romanzi di Tom Clancy.