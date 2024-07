Guerra in Ucraina uccisa a Leopoli l' ex deputata nazionalista Iryna Farion

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 luglio 2024) Un'exdel Parlamento ucraino , nota per le sue accese campagne in difesa della lingua, è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato ieri a: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Andriy Sadovy. "è morta in ospedale.I medici hanno fatto tutto il possibile È molto spaventoso e terribile. Dico sempre che