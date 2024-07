GTWC Europe Eliseo Donno regna nella Q1 di Hockenheim Lontana la BMW n 32

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)firma la prima posizione per la gara-1 didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. L’italiano svetta contro il cronometro senza particolari problemi, al vertice con la Ferrari 296 GT3 n. 71 gestita da AF Corse. L’ex protagonista del Ferrari Challengeha siglato anche il best lapspecifica Silver Cup oltre alla pole assoluta davanti alla Rossa n. 14 Emil Frey Racing di Ben Green ed alla Mercedes AMG GT3 Winward Racing Team MANN-FILTER n. 48 di Lucas Auer. Lontane le BMW M4 GT3, compresa la n. 32 del Team WRT momentaneamente leader del campionato con Charles Weerts/Dries Vanthoor. I belgi scatteranno dalla 19ma posizione, pronti per rifarsicompetizione odierna che scatterà alle 14.15. Da rimarcare, in ogni caso, il risultato di, debuttante in GT3.