GRATIS | Motta in concerto a Gradisca d’Isonzo Giovedì 25 luglio

(Di sabato 20 luglio 2024)25, a, ad aprire la sezione musica di Onde Mediterranee è Motta che porta tutta la potenza della sua musica dal vivo. Opening act della serata è Rachele Bastreghi, voce dei Baustelle, in un originale Dj Set: l’ingresso alla serata è gratuito con inizio alle ore 20.45. Motta, nel suo tour estivo, si esibisce in cornici mozzafiato che fanno da sfondo ad uno spettacolo che riporta gli spettatori – stavolta all’aperto – in quello spazio energico, ma anche intimo che è stato il momento live del tour dell’album “La musica è finita”. La musica di Motta trova la sua massima espressione sul palco, tra il suo pubblico, dove l’artista crea sempre un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce,dopo, l’anima di chi partecipa. Valore aggiunto è quello dei musicisti che lo accompagnano in tour.