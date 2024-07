Giugliano | ancora problemi con l’energia elettrica dopo il lungo blackout

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 20 luglio 2024)ildella scorsa notte,continua ad avere. In alcune zone, la corrente è arrivata solo in tarda mattinata, mentre in altre resta a singhiozzo. Questa situazione, che si ripete ogni anno, causa notevoli disagi sia alle famiglie che alle attività commerciali.conL'articoloconilTeleclubitalia.