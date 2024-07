Girava con un occhio nero Temptation Island Deianira Marzano pubblica la segnalazione su Lino e Alessia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Pubblico impazzito per2024. L’ultima puntata del reality show che vede protagoniste sette coppie in crisi ha mandato in estasi i telespettatori, con scene epiche che resteranno nella storia del programma. Come quella di Filippo Bisciglia che dà la caccia al fidanzato di, apparato in spiaggia con la single Maika, sulle note di “Ridi pagliaccio”. Ma la puntata ha lasciato anche un grande dubbio in tutti :sono usciti dal programma da soli o stanno ancora insieme? E la bella Maika che fine ha fatto? Sembrava infatti che dopo il falò di confronto tra i due fidanzati fosse finita. E chefosse pronto a vivere una storia fuori con la tentatrice. Poi, però, in una clip con le anticipazioni della nuova puntata, il fidanzato è riapparso a passo di carica. Da qui il mistero. Leggi anche: “La notizia più bella”.