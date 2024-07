Genoa Messias | Questo è il nostro OBIETTIVO Abbiamo un gruppo forte e QUESTO vantaggio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Junior, trequartista del, ha fatto una panoramica sulla stagione che verrà per i rossoblu. Le sue parole Juniorè stato intervistato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX per parlare dele delle aspettative dei rossoblu per la prossima stagione di Serie A. LA CARRIERA – «Cosa vedo quando guardo indietro? La consapevolezza di