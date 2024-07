Frosinone Operazione della Polizia di Stato cinque appartamenti restituiti all’ATER

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 20 luglio 2024)– La Questura di, in ottemperanza agli indirizzi forniti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto delle attività illecite e di controllo del territorio, ha svolto, nella giornata odierna, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle L'articolodiTemporeale Quotidiano.