Fonseca Milan | Abbiamo FATTO quello che avevamo PROVATO | questo mi è piaciuto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Le parole di Paulo, nuovo allenatore del, dopo il pareggio in amichevole dei rossoneri contro il Rapid Vienna L’allenatore delPauloha parlato aTv dopo il match amichevole terminato 1-1 contro il Rapid Vienna. PAROLE – «cercato di farecheallenato in queste due settimane,lavorato di più in costruzione e, difensivamente, sull’essere una