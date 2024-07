Firenze uomo passeggia sui binari | stazione in tilt e treni in ritardo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 luglio 2024) È di nuovo una giornata difficile per il traffico ferroviario sul nodo di: dopo il guasto di ieri alla linea elettrica che ha causato cancellazioni e ritardi su tutta la rete, anche oggi la circolazione è “fortemente rallentata” sul nodo del capoluogo toscano. La causa, secondo quanto riportato datalia, è “la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario aCampo Marte”. Istanno quindi viaggiando “con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato”. La Polfer sta cercando di rintracciare l’coinvolto, non ancora identificato, ma ora il protagonista rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Essendouno snodo cruciale tra nord e sud istanno subendo ritardi in tutta Italia.