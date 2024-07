Federico Chiesa all’altare con la madre Francesca Tutta la famiglia alle nozze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Grosseto, 20 luglio 2024 – Un vestito lungo celeste, molto classico perLombardi, ladie moglie di Enrico.Lombardi ha accompagnato il figlionel Duomo di Grosseto, scelto per lein un capoluogo maremmano assolato. Il look degli sposi Ma con tanti curiosi in centro storico per vederee la sposa, Lucia Bramani. EmozionataLombardi, che da sempre segue il figlio negli stadi. Era anche in Germania nella pur sfortunata missione della Nazionale agli Europei. Per lail calcio è da sempre una scelta di vita. Gli aggiornamenti sul matrimonioha fin da piccolo seguito le orme del padre Enrico, uno dei grandi attaccanti italiani degli anni Novanta. Ha giocato tra le altre squadre con Parma, Fiorentina e Lazio. La coppia, oltre ha, ha altri due figli.