Fausto Carioti | il Ppe prende le distanze dai Verdi resta aperto il dialogo con FdI

(Di sabato 20 luglio 2024) Ursula von der Leyen festeggia il bis alla guida della commissione Ue, ma dentro ai Popolari europei, che l'hanno candidata, non mancano toni preoccupati. Chi è vicino al tedesco Manfred Weber, che del Ppe è il presidente, spiega che «ilcon Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia deve continuare. Avremo bisogno gli uni degli altri». Il fatto che il partito della presidente del consiglio non abbia votato in favore della loro esponente viene considerato una battuta d'arresto, una ferita che il tempo rimarginerà, non la troncatura del rapporto. C'è un'altra convinzione, lì dentro: «Non è nata una nuova maggioranza politica». Nulla di «strutturale», insomma, secondo i vertici dei Popolari, li legherebbe adesso ai, anche se con i loro voti (a spanne circa 45: lo scrutinio era segreto) costoro hanno consentito l'elezione di von der Leyen, che ha vinto con un margine di 41 voti.