F1 | Ungheria; Vasseur Ferrari avrà delle opportunità in gara

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "E' stato difficile per tutti, un po' meno per McLaren che ha fatto un ottimo lavoro. Avremo, ora dobbiamo recuperare in termini di sviluppo e crescere in termini di carico aerodinamico". Parola del team principal dellaFreddopo il quarto posto di Sainz e il sesto di Leclerc nel sabato dell'Hungaroring in vista del Gp d'di domani: "E almeno il problema del saltellamento in questo weekend è stato sotto controllo".