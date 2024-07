F1 su TV8 oggi GP Ungheria 2024 | programma qualifiche differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Le sessioni di qualifica del Gran Premio d’di Formula 1 si disputeranno nella giornata di sabato 20 luglio. Lo schieramento di partenza sarà determinato a partire dalle ore 16.00 italiane, anche se il culmine verrà raggiunto successivamente. Teoricamente la lotta per la pole position avrà luogo dalle 16.48 del nostro Paese, orario d’inizio previsto per il Q3, sempre che non vi siano ritardi dovuti a imprevisti di sorta (leggasi bandiere rosse e conseguenti ritardi dovuti a eventuali incidenti). La natura tortuosa dell’Hungaroring rende particolarmente importante guadagnare una posizione di partenza privilegiata, fermo restando che nel corso del tempo il tracciato è stato modificato. I sorpassi, soprattutto nell’era del DRS, non sono più quasi impossibili come una volta.