F1 Sergio Perez | Momento durissimo non riesco a resettare Domani voglio rimontare

(Di sabato 20 luglio 2024)è nero in volto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, infatti, il pilota messicano ha concluso tutto già nel corso della Q1, andando a stampare la sua Red Bull in uscita di curva 8. Un errore pesantissimo che lo va a colpire per presente e futuro. La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678.