F1 Oscar Piastri | Secondo giro buono Lotta con Norris domani? Saremo intelligenti

(Di sabato 20 luglio 2024) Dodici anni dopo la McLaren conquista la prima fila in un Gran Premio di Formula 1. È accaduto in Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale 2024, con la pole position di Landoe la seconda posizione conquistata da. Una grande prestazione per l’oceanico, il quale ha racimolato nello specifico un ritardo di soli +0.022 rispetto al connazionale britannico confermando così il grande stato di forma che sta attraversando la scuderia in questo momento. Una volta arrivato al parco chiuso,ha commentato la sua prova. “Bello essere qui, specialmente quando ottiene risultati come questo – ha detto– è la prima doppietta per la McLaren da tanto tempo a questa parte. Quando arrivi a due centesimi dalla pole pensi a dove potevi fare meglio.