F1 Gp Ungheria Norris in pole con McLaren e Ferrari in segue

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug. (Gro/Adnkronos) – Landoinposition nel Gp di2024, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul tracciato di Budapest, in una giornata inizialmente condizionata dalla pista bagnata dalla pioggia, il pilota britannico centra la secondadella carriera girando in 1?15?227. La giornata perfetta dellaè completata dal secondo tempo di Oscar Piastri che scatta in prima fila accanto a. L?olandese Max Verstappen, al volante della Red Bull, apre la seconda fila partendo in terza posizione. Lo spagnolo Carlos Sainz, al volante della migliore delle, è quarto e parte accanto al campione del mondo. L?altradel monegasco Charles Leclerc è sesta, in terza fila, con la Mercedes dell?inglese Lewis Hamilton. L'articolo F1 Gpinconin/CalcioWeb.