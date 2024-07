F1 doppietta McLaren nelle qualifiche dell’Hungaroring poi Verstappen Le Ferrari rincorrono – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)al termine delledel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciatodi Budapest, come previsto, le due vetture del team di Woking hanno messo in mostra un ottimo passo, mettendo in fila tutti i rivali. La pole position è stata conquistata proprio da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 e appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Si ferma invece in terza posizione Maxche, nonostante abbia spinto la sua Red Bull oltre il massimo, si è dovuto fermare a 46 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per la prima delledi Carlos Sainz a quasi mezzo secondo dalla pole position (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678.