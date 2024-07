F1 Carlos Sainz | Non potevamo fare di più di così ci mancano quattro decimi da Red Bull e McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Non incanta ancora la Ferrari. La Rossa è entrata in un tunnel dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco a Montecarlo e in questo fine settimana qualche segnale di ripresa all’Hungaroring di Budapest si è visto con il nuovo fondo. Domani in gara Charles Leclerc partirà dalla sesta posizione, mentredalla quarta posizione, chiudendo la seconda fila. Queste le parole diai microfoni di Sky Sport F1 sulla giornata odierna: “In termini di prestazioni sicuramente oggi non si poteva far meglio di un quarto posto. Eccetto la FP1, siamo stati per tutto il weekend tre/dietro alla Rede alla. Penso sia comunque una buona qualifica, partire dalla quarta posizione in un circuito in cui è difficile sorpassare è buono. Abbiamo fatto dei buoni giri, un Q2 solido, un buon giro in Q3, nel complesso nondi più“.