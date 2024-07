Erdogan a Cipro no benefici da ripresa negoziati con Onu++RPT++

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipè aper ricordare l'intervento militare di Ankara di 50 anni fa che ha portato alla divisione dell'isola e alla creazione della Repubblica turca dinord.ha dichiarato di non vedere l'utilità di continuare iguidati dalle Nazioni Unite sul futuro dell'isola mediterranea. "Non è di alcuno per nessuno dire continuiamo idove li abbiamo lasciati in Svizzera anni fa", ha detto nell'autoproclamata Repubblica turca didel Nord, dove ha aggiunto che i turco-ciprioti dovrebbero sedersi 'alla pari' con le loro controparti greco-cipriote del sud di, riconosciuto a livello internazionale.