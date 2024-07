De Girolamo e Semprini sbancano in tv Estate in diretta da record

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Ancora un grande risultato d'ascolto per «in» che continua a essere il programma più visto del pomeriggio tv. Venerdì 19 luglio la trasmissione condotta da Nunzia Dee Gianlucasu Rai 1 ha fatto segnare ildi share con il 22,7 per cento e 1 milione 754 mila spettatori. In termini di share - ed esclusi i Tg - il programma è il secondo più visto dell'intera giornata, subito dopo il 26,3% di «Reazione a catena», sempre su Rai 1.