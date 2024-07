Covid Bassetti | Continuare a parlarne aumenta il complottismo e il mondo no-vax

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di sabato 20 luglio 2024) Il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova invita a “voltare pagina”, perchè si registrano oggi “tanti casi di raffreddore o forme lievi” mentre ogni giorno in Italia muoiono migliaia di persone per “infezioni da batteri resistenti” e non