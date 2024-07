Cosa sta succedendo in Bangladesh | studenti scendono in piazza a protestare oltre cento morti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 luglio 2024) È stato dispiegato anche l'esercito in, per sedare le proteste degliche vanno avanti da settimane contro il sistema di quote per il settore pubblico. Isarebberoun centinaio, ma le informazioni dal Paese arrivano a singhiozzo: il governo ha imposto il coprifuoco e un blackout di Internet.