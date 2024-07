Corriere dello Sport – Soulé la Roma alza la voce | ecco l’offerta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 18:57:19 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:– Lanon accetta l’asta: non è previsto alcun rilancio in questo momento sulper. Il diesse Ghisolfi, dopo essersi confrontato con Lina Souloukou e con Dan Friedkin, ha ritenuto che i 20 milioni più bonus (e una percentuale da fissare sulla futura rivendita) siano un indennizzo adeguato per la Juventus.del Leicester Le ultime indiscrezioni su una proposta più ricca arrivata dal Leicester – intorno ai 30 milioni – non hanno creato preoccupazione a Trigoria perchési è già accordato con laper un contratto quinquennale ed è in attesa che venga raggiunta un’intesa tra le due società. E’ evidente che se la Juventus continua a chiedere 35, lo stallo andrà avanti per molte settimane ancora.