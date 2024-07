Colpo della banda del buco alla Banca Bper a Grumo Nevano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 20 luglio 2024) I malviventi sono entrati in azionefilialedinel Napoletano. Ladelha approfittatochiusura al pubblico durante la pausa pranzo. I banditi sarebbero entrati nell’istituto da un foro praticato nel muro. Avrebbero rinchiuso i dipendenti per all’incirca due ore in una stanza e portato via oltre 100 mila euro in contanti e poi sarebbero fuggiti dallo stesso. Non ci sono feriti. Quando i dipendenti sono riusciti a liberarsi hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Ma i ladri si erano già dileguati. Le indagini sono state subito avviate dai Carabinieri. Il furto è avvenuto attorno alle ore 14 di venerdì 19 luglio 2024, presso lain via Santolo Cirillo a. Sul posto sono arrivati i carabinieristazione die quellisezione operativa di Caivano che hanno avviato le indagini di rito.