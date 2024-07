Cina | 12 morti 31 dispersi dopo crollo ponte causato da piogge torrenziali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Xi’an, 20 lug – (Xinhua) – Ildi unautostradaledanella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi ha provocato la morte di 12 persone e ne ha lasciate 31 disperse, come riferito oggi dalle autorita’ locali. Il, situato nella contea di Zhashui della citta’ di Shangluo, e’ parzialmente crollato intorno alle 20:40 di ieri a causa di un improvviso acquazzone e di inondazioni lampo, secondo il dipartimento provinciale della pubblicita’. In base alle indagini iniziali, un totale di 17 auto e otto camion sono precipitati nel fiume Jinqian sotto il. A mezzogiorno di oggi, i soccorritori avevano recuperato sette veicoli e trovato 12 persone senza vita, con una persona salvata, ha riferito il comitato provinciale del partito. Trentuno persone restano disperse e gli sforzi di ricerca sono in corso. (Xin) Agenzia Xinhua