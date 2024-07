Chiara Galiazzo | “Giudicare i corpi è ormai un’ossessione Oggi mi vesto attillata prima volevo nascondermi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 luglio 2024), vincitrice di X Factor nel 2012, ha parlato a Fanpage.it delle critiche ricevute per il suo cambiamento fisico. Commenti inopportuni e domande indelicate che l'hanno portata a riflettere sul tema del bodyshaming: "Si è creata un'ossessione verso il mio corpo, io non devo giustificarmi con nessuno.metto abiti attillati, ma per anni mi hanno fatto sentire brutta".