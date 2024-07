Che delusione vedere l' Ariston dal vivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) La più grandeche nella vita uno può avere:l'entrata dell'a Sanremo dal. Tutti rimangono esterrefatti: “ Mah credevo più imponenza ”. Poi vai dentro. Peggio mi sento. Un teatro da cittadina con dieci mila abitanti. In Romagna teatri così ci sono in comunelli sull'Appennino di 495 abitanti. Dalla riviera vieni a casa deluso. Ma non è che ti ammazzi.