Camera di Commercio Napoli nominato commissario il prefetto Cannizzaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente Vincenzo De Luca, con proprio decreto, haoggi IlRaffaelenuovoStraordinario delladidi. La nomina delnasce dalla presa d’atto – come scritto nel decreto – della complessità e rilevanza delle funzioni svolte dalladiche richiedono l’individuazione di un profilo particolarmente esperto, competente ed autorevole in possesso di consolidata e significativa esperienza in campo giuridico amministrativo e nei ruoli di vertice della pubblica amministrazione. Vi è la necessità e l’urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente e portare a compimento le procedure di rinnovo dell’organole, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al sollecito rinnovo del Consigliole.