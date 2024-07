Calciomercato | il Real Madrid vuole riprendere Gila dalla Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilstarebbe pensando diMario. Secondo quanto riporta AS, i blancos vorrebbero riacquisire le prestazioni del difensore bianco celeste dopo aver ceduto il 50% dei suoi diritti nel 2022 in cambio di sei milioni di euro. La squadra di Ancelotti, dopo aversi visto soffiare da sotto al naso dal Manchester United il talento Yoro, è a caccia un un giocatore per rinforzare il pacchetto difensivo.: ilSportFace.