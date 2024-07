Calciomercato Foggia dall’Inter arriva un rinforzo per l’attacco | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024)il nuovo attaccante del. La società comunica un nuovo innesto in entrata in questa sessione di. Amadou Makhtarlayi Sarr si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Il comunicato del club “Il Calcio1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Amadou Makhtarlayi Sarr che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Sarr, attaccante classe 2004 con la doppia cittadinanza italo-senegalese nato a Gossas, cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Inter dove ha militato fino alla passata stagione. Nella sua giovane carriera ha totalizzato 115 presenze, 42 gol e 6 assist nei diversi campionati giovanili, impreziosite da diverse convocazioni in prima squadra tra campionato e Champions League agli ordini di Mister Inzaghi.